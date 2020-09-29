Кабмін підготував нові вимоги в'їзду в Україну для іноземців

В'їзд іноземним громадянам буде дозволено за наявності страхового поліса

В'їзд іноземним громадянам буде дозволено за наявності страхового поліса

Фото: flickr

Кабінет міністрів України готується ухвалити зміни до постанови № 641, яка регулює заборону на в’їзд іноземних громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Відомо, що Уряд скасував повну заборону на в’їзд іноземців, однак їм необхідно мати поліс (свідоцтво, сертифікат), що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні.

Крім того, є винятки для наступних категорій іноземців:

Особи без громадянства, які постійно проживають на території України;

Особи, яких визнано біженцями;

Особи, які потребують додаткового захисту;

Працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей;

Військовослужбовці збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру'', які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил".

Процедура самоізоляції та виходу з неї у разі отримання негативного ПЛР-тесту для іноземців, які прибули з держави або є громадянами держав із значним поширенням COVID-19, встановлюється ідентичною з тією, що й для українців, які прибули з таких держав.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває в'їзд для іноземців до 28 вересня, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд дозволено.

Також повідомлялось, що Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців і заборона де-факто втратила чинність.