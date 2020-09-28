У зоні ООС від початку доби зафіксували один ворожий обстріл

Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає

Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Також військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу на ділянці розміром близько 10 га неподалік Нижньотеплого.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 2 га території та передано на знищення 13 вибухонебезпечних предметів.

Окрім того, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 1 будинок.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі зафіксували чотири провокації з боку бойовиків.