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У зоні ООС від початку доби зафіксували один ворожий обстріл
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28 вересня 2020, 18:23 3

У зоні ООС від початку доби зафіксували один ворожий обстріл

28 вересня 2020, 18:23 3
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Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає
Бойових втрат і поранень внаслідок ворожих пострілів немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю на ділянці поблизу населеного пункту Старогнатівка.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Також військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу на ділянці розміром близько 10 га неподалік Нижньотеплого.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 2 га території та передано на знищення 13 вибухонебезпечних предметів.

Окрім того, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 1 будинок.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі зафіксували чотири провокації з боку бойовиків.

Донбас ООС мінування обстріл пожежа штаб ДСНС
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