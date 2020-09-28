На Донбасі за добу зафіксували чотири провокації з боку бойовиків

Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає

Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає

Фото: з відкритих джерел

За попередню добу на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Опитне противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Окрім того, зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Шумів та двічі – поблизу населеного пункту Оріхове.

Від початку поточної доби, 28 вересня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що вступили в дію 27липня 2020 року, не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника", - зазначають в штабі.

Окрім того, повідомляється, що військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки та Доломітного. Окрім того, локалізували осередок загоряння на ділянці розміром близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі підірвалися троє українських військових.