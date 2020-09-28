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28 вересня 2020, 10:33 4

У Луганській області другу добу гасять лісову пожежу площею 20 га

28 вересня 2020, 10:33 4
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На місці загоряння працюють рятувальники
На місці загоряння працюють рятувальники
Фото: ДСНС
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Вчора, 27 вересня поблизу с. Нижньотепле Станично-Луганського району Луганської області загорівся ліс.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

За даними рятувальників, пожежу вдалося локалізувати. Площа лісу, охоплена вогнем, становить близько 20 га.

Станом на 7 год. 28 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки”, - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 101 чоловік та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 чоловіки особового складу та 10 одиниць техніки.

Також на місці працює оперативна група ГУ ДСНС України в Луганській області.

Нагадаємо, мер Краматорська розповів про масштабну пожежу у лісі під містом, причину загоряння ще встановлюють.

ліс пожежа рятувальники ДСНС Луганська область
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