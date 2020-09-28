У Луганській області другу добу гасять лісову пожежу площею 20 га

На місці загоряння працюють рятувальники

На місці загоряння працюють рятувальники

Фото: ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає RegioNews.

За даними рятувальників, пожежу вдалося локалізувати. Площа лісу, охоплена вогнем, становить близько 20 га.

Станом на 7 год. 28 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки”, - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 101 чоловік та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 чоловіки особового складу та 10 одиниць техніки.

Також на місці працює оперативна група ГУ ДСНС України в Луганській області.

Нагадаємо, мер Краматорська розповів про масштабну пожежу у лісі під містом, причину загоряння ще встановлюють.