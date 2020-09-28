В зоне ООС с начала суток зафиксировали один вражеский обстрел
С начала текущих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Также военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС продолжают ликвидировать пожар на участке размером около 10 га неподалеку Нижнетеплого.
В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 2 га территории и переданы на уничтожение 13 взрывоопасных предметов.
Кроме того, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 1 дом.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 28 сентября 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали четыре провокации со стороны боевиков.