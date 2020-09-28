В зоне ООС с начала суток зафиксировали один вражеский обстрел

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Также военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС продолжают ликвидировать пожар на участке размером около 10 га неподалеку Нижнетеплого.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 2 га территории и переданы на уничтожение 13 взрывоопасных предметов.

Кроме того, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 1 дом.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали четыре провокации со стороны боевиков.