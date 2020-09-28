Негода в Україні: майже 40 населених пунктів залишилися без світла

Найбільше постраждалих поселень в Чернігівській області

Найбільше постраждалих поселень в Чернігівській області

Фото: з відкритих джерел

Через негоду в Україні без світла залишилися 37 населених пунктів у шести областях. Відключення сталося через спрацювання системи захисту ліній електропередач.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС.

За станом на ранок 28 вересня знеструмлені населені пункти в Чернігівській (11), Київській (9), Дніпропетровській (5), Запорізькій (5), Сумській (4) і Кіровоградській (3) областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів.

Нагадаємо, через дощі у західних областях знову очікують підвищення рівня води в річках.