Негода в Україні: майже 40 населених пунктів залишилися без світла
Найбільше постраждалих поселень в Чернігівській області
Найбільше постраждалих поселень в Чернігівській області
Через негоду в Україні без світла залишилися 37 населених пунктів у шести областях. Відключення сталося через спрацювання системи захисту ліній електропередач.
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС.
За станом на ранок 28 вересня знеструмлені населені пункти в Чернігівській (11), Київській (9), Дніпропетровській (5), Запорізькій (5), Сумській (4) і Кіровоградській (3) областях.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялося, що 27 вересня в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів.
Нагадаємо, через дощі у західних областях знову очікують підвищення рівня води в річках.
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