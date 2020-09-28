16:16  28 вересня
Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям
12:36  28 вересня
Стало відомо, коли Рада має винести на голосування Держбюджет-2021
12:41  28 вересня
Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2020, 10:29 2

Негода в Україні: майже 40 населених пунктів залишилися без світла

28 вересня 2020, 10:29 2
Читайте также на русском языке
Найбільше постраждалих поселень в Чернігівській області
Найбільше постраждалих поселень в Чернігівській області
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через негоду в Україні без світла залишилися 37 населених пунктів у шести областях. Відключення сталося через спрацювання системи захисту ліній електропередач.

Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС.

За станом на ранок 28 вересня знеструмлені населені пункти в Чернігівській (11), Київській (9), Дніпропетровській (5), Запорізькій (5), Сумській (4) і Кіровоградській (3) областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів.

Нагадаємо, через дощі у західних областях знову очікують підвищення рівня води в річках.

негода електрика рятувальники ДСНС Дощі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »