В Луганской области вторые сутки тушат лесной пожар площадью 20 га
Вчера, 27 сентября вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области загорелся лес.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.
По данным спасателей, пожар удалось локализовать. Площадь леса, охваченная огнем, составляет около 20 га.
По состоянию на 7 ч. 28 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечены 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.
Также на месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
Напомним, мэр Краматорска рассказал о масштабном пожаре в лесу под городом, причину возгорания еще устанавливают.