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28 сентября 2020, 10:33 4

В Луганской области вторые сутки тушат лесной пожар площадью 20 га

28 сентября 2020, 10:33 4
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На месте возгорания работают спасатели
На месте возгорания работают спасатели
Фото: ГСЧС
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Вчера, 27 сентября вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области загорелся лес.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По данным спасателей, пожар удалось локализовать. Площадь леса, охваченная огнем, составляет около 20 га.

По состоянию на 7 ч. 28 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Также на месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Напомним, мэр Краматорска рассказал о масштабном пожаре в лесу под городом, причину возгорания еще устанавливают.

лес пожар спасатели ГСЧС Луганская область
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