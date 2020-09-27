Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири обстріли
Від початку поточної доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне. Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів.
Також військовослужбовці Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС локалізовують лісову пожежу на ділянці близько 10 га неподалік населеного пункту Нижньотепле. Окрім того, триває ліквідація пожежі поблизу Доломітного.
У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 10 га території та передано на знищення 15 вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники Об’єднаних сил упродовж доби відремонтували 3 будинки, ще на 5 об’єктах роботи тривають.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 27 вересня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі підірвалися троє українських військових.