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Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири обстріли
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27 вересня 2020, 18:30 5

Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири обстріли

27 вересня 2020, 18:30 5
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Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне. Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів.

Також військовослужбовці Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС локалізовують лісову пожежу на ділянці близько 10 га неподалік населеного пункту Нижньотепле. Окрім того, триває ліквідація пожежі поблизу Доломітного.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 10 га території та передано на знищення 15 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники Об’єднаних сил упродовж доби відремонтували 3 будинки, ще на 5 об’єктах роботи тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 27 вересня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі підірвалися троє українських військових.

ООС Донбас обстріли штаб пожежа ДСНС мінування ремонт
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