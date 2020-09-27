Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири обстріли

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета ворог порушував режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне. Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік Оріхового та Шумів.

Також військовослужбовці Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС локалізовують лісову пожежу на ділянці близько 10 га неподалік населеного пункту Нижньотепле. Окрім того, триває ліквідація пожежі поблизу Доломітного.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 10 га території та передано на знищення 15 вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники Об’єднаних сил упродовж доби відремонтували 3 будинки, ще на 5 об’єктах роботи тривають.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі підірвалися троє українських військових.