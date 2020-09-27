В Україні негода знеструмила 107 населених пунктів

Через сильні дощі та пориви вітру постраждали чотири області

Через сильні дощі та пориви вітру постраждали чотири області

Фото: ДСНС

У неділю, 27 вересня, в Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів. Найбільше таких населених пунктів у Львівській та Вінницькій областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews. За станом на 7:00, 27 вересня, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 4 областях, а саме: Львівській - 34, Вінницькій - 33, Івано-Франківській - 26 і Чернівецькій - 14", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо,через дощі у західних областях знову очікують підвищення рівня води в річках.

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