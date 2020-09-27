С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Выстрелами из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушал режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия – на участках линии соприкосновения неподалеку Орехового и Шумов.

Также военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с огнеборцами ГСЧС локализируют лесной пожар на участке около 10 га недалеко от населенного пункта Нижнетеплое. Кроме того, продолжается ликвидация пожара вблизи Доломитного.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 10 га территории и передано на уничтожение 15 взрывоопасных предметов.

Спасатели Объединенных сил в течение суток отремонтировали 3 дома, еще на 5 объектах работы продолжаются.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе подорвались трое украинских военных.