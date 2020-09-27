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С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела
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27 сентября 2020, 18:30 3

С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре обстрела

27 сентября 2020, 18:30 3
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Выстрелами из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушал режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия – на участках линии соприкосновения неподалеку Орехового и Шумов.

Также военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с огнеборцами ГСЧС локализируют лесной пожар на участке около 10 га недалеко от населенного пункта Нижнетеплое. Кроме того, продолжается ликвидация пожара вблизи Доломитного.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 10 га территории и передано на уничтожение 15 взрывоопасных предметов.

Спасатели Объединенных сил в течение суток отремонтировали 3 дома, еще на 5 объектах работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 27 сентября 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе подорвались трое украинских военных.

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