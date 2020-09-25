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Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку
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25 вересня 2020, 17:59 5

Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку

25 вересня 2020, 17:59 5
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Від початку поточної доби, 25 вересня, у зонах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Авдіївка ворог відкрив вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я наших військовослужбовців, тож зброю у відповідь вони не застосовували.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 9 об’єктах.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 га території в прифронтовому районі та передано на знищення 85 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби бойовики здійснили чергову провокацію поблизу Кам'янки.

Донбас ООС мінування обстріл бойовики штаб ДСНС
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