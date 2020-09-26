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Сутки в зоне ООС: боевики стреляли в районе Новолуганского
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26 сентября 2020, 18:06 1

Сутки в зоне ООС: боевики стреляли в районе Новолуганского

26 сентября 2020, 18:06 1
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Потерь и ранений среди украинских военных нет
Потерь и ранений среди украинских военных нет
Фото: flickr
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В субботу, 26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации осуществляли неприцельные выстрелы из станкового автоматического гранатомета вблизи Новолуганского Донецкой области.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В течении суток, 26 сентября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано одно нарушение договоренностей", - говорится в сообщении.

Противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета.

Вражеские выстрелы на представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.
В результате выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - добавили в штабе ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных.

Донбасс ООС война обстрелы штаб АТО
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