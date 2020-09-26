Сутки в зоне ООС: боевики стреляли в районе Новолуганского

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В течении суток, 26 сентября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано одно нарушение договоренностей", - говорится в сообщении.

Противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета.

Вражеские выстрелы на представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.

В результате выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - добавили в штабе ООС.