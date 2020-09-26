Сутки в зоне ООС: боевики стреляли в районе Новолуганского
В субботу, 26 сентября вооруженные формирования Российской Федерации осуществляли неприцельные выстрелы из станкового автоматического гранатомета вблизи Новолуганского Донецкой области.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В течении суток, 26 сентября, на участках ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано одно нарушение договоренностей", - говорится в сообщении.
Противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета.
Вражеские выстрелы на представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.
В результате выстрелов боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - добавили в штабе ООС.
Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных.