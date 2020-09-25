"Слуга народу” підніме питання перенесення ТКГ із Мінська в понеділок

Це питання набуло гостроти через політичну ситуацію в Білорусі

Це питання набуло гостроти через політичну ситуацію в Білорусі

Фото: Facebook

Про це Telegram-каналу PavlovskyNews розповів депутат від "Слуги народу” Олександр Качура, передає RegioNews.

За його словами, поки що немає остаточного рішення, куди перенесуть переговори ТКГ, і це питання треба буде обговорювати з усіма партнерами тристоронніх переговорів.

Він додав, що питання перенесення майданчика зараз як ніколи актуальне через політичну ситуацію в Білорусі, і Мінськ став не найкращим міжнародним посередником в питанні миру на Донбасі.

Якщо Україна все ж таки вирішить змінити площадку, то потім це рішення повинні затвердити і інші учасники переговорів”, - сказав Качура.

Нардеп підкреслив, що зараз це не заважає переговорам, і вони продовжують відбуватися в онлайн-форматі.

Нагадаємо, у Раді наполягають на збереженні мінського майданчика для переговорів по Донбасу.