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25 вересня 2020, 13:30 5

"Слуга народу” підніме питання перенесення ТКГ із Мінська в понеділок

25 вересня 2020, 13:30 5
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Це питання набуло гостроти через політичну ситуацію в Білорусі
Це питання набуло гостроти через політичну ситуацію в Білорусі
Фото: Facebook
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У понеділок “слуги народу” піднімуть питання перенесення майданчика Тристоронньої контактної групи з Мінська.

Про це Telegram-каналу PavlovskyNews розповів депутат від "Слуги народу” Олександр Качура, передає RegioNews.

За його словами, поки що немає остаточного рішення, куди перенесуть переговори ТКГ, і це питання треба буде обговорювати з усіма партнерами тристоронніх переговорів.

Він додав, що питання перенесення майданчика зараз як ніколи актуальне через політичну ситуацію в Білорусі, і Мінськ став не найкращим міжнародним посередником в питанні миру на Донбасі.

Якщо Україна все ж таки вирішить змінити площадку, то потім це рішення повинні затвердити і інші учасники переговорів”, - сказав Качура.

Нардеп підкреслив, що зараз це не заважає переговорам, і вони продовжують відбуватися в онлайн-форматі.

Нагадаємо, у Раді наполягають на збереженні мінського майданчика для переговорів по Донбасу.

ТКГ мінські угоди Слуга народа перемовини Донбас
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