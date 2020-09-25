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25 вересня 2020, 08:14 7

Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили чергову провокацію поблизу Кам'янки

25 вересня 2020, 08:14 7
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Українські воїни зброю у відповідь не застосовували
Українські воїни зброю у відповідь не застосовували
Фото: з відкритих джерел
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За попередню добу зафіксовано один випадок порушення домовленостей досягнутих Тристоронньою контактною групою. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі.

Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Втім військовослужбовці Об’єднаних сил, не втрачають пильності та перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога.

Нагадаємо, добою раніше у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

ОРДЛО Донбас ООС військова техніка бойовики
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