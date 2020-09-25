Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили чергову провокацію поблизу Кам'янки

Українські воїни зброю у відповідь не застосовували

Українські воїни зброю у відповідь не застосовували

Фото: з відкритих джерел

За попередню добу зафіксовано один випадок порушення домовленостей досягнутих Тристоронньою контактною групою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі.

Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Втім військовослужбовці Об’єднаних сил, не втрачають пильності та перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога.

Нагадаємо, добою раніше у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.