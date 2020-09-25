Ситуация в ООС: боевики обстреляли Авдіїівку

Потерь и ранений среди украинских военных нет

Потерь и ранений среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 25 сентября, в зонах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Авдеевка враг открыл огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 9 объектах.

Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более 11 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 85 взрывоопасных предметов.

Напомним, прошлых суток боевики осуществили очередную провокацию вблизи Кам'янки.