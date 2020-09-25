На Черкащині знайшли 602 снаряда часів Другої світової війни

Піротехніки виявили вибухонебезпечні предмети на території приватних сільськогосподарських угідь

Піротехніки виявили вибухонебезпечні предмети на території приватних сільськогосподарських угідь

Фото з відкритих джерел

У Черкаській області піротехніки виявили та вилучили 602 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, пише RegioNews.

Вибухонебезпечні предмети вилучили під час обстеження території приватних сільськогосподарських угідь у смт. Буки Маньківського району.

Піротехнічним підрозділом Держнс під час обстеження території виявлено та вилучено 602 одиниці ВНП часів Другої світової війни (АС-37 – 326 од., АС-75 - 4 од., АС-20 – 1 од., АС-45 – 1 од., ММ-81 - 2 од., ПГ-30 - 16 од. і капсули - 252 од.). Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

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