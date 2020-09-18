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В зоні ООС бойовики двічі обстріляли українських військових
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18 вересня 2020, 18:39 7

В зоні ООС бойовики двічі обстріляли українських військових

18 вересня 2020, 18:39 7
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Втрат і поранень унаслідок ворожих обстрілів немає
Втрат і поранень унаслідок ворожих обстрілів немає
Фото: flickr
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18 вересня збройні формування Російської Федерації здійснили два обстріли українських позицій.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував наших військових із підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, українські військові на збройні провокації вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожих обстрілів немає.

На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі.

Неподалік населеного пункту Залізне військовослужбовці Збройних Сил України локалізували осередок загорання сухої трави. Загрози розповсюдження вогню немає”, - додали в штабі ООС.

Повідомляється, що під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, внаслідок чого один український захисник отримав поранення, йому була надана кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, раніше у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

ООС війна обстріли штаб АТО звіт
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