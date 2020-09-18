В зоні ООС бойовики двічі обстріляли українських військових

Втрат і поранень унаслідок ворожих обстрілів немає

Втрат і поранень унаслідок ворожих обстрілів немає

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував наших військових із підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, українські військові на збройні провокації вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок ворожих обстрілів немає.

На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі.

Неподалік населеного пункту Залізне військовослужбовці Збройних Сил України локалізували осередок загорання сухої трави. Загрози розповсюдження вогню немає”, - додали в штабі ООС.

Повідомляється, що під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, внаслідок чого один український захисник отримав поранення, йому була надана кваліфікована медична допомога.

Нагадаємо, раніше у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.