В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела украинских позиций.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.
По данным штаба, украинские военные на вооруженные провокации огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов нет.
На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.
Недалеко от населенного пункта Железное военнослужащие Вооруженных Сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет", - добавили в штабе ООС.
Сообщается, что во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения, ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Напомним, ранее в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.