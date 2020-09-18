В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных

Потерь и ранений в результате вражеских обстрелов нет

Потерь и ранений в результате вражеских обстрелов нет

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал наших военных из подствольного гранатомета. В то же время вблизи Новотошковского - из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

По данным штаба, украинские военные на вооруженные провокации огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов нет.

На других участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

Недалеко от населенного пункта Железное военнослужащие Вооруженных Сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет", - добавили в штабе ООС.

Сообщается, что во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения, ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, ранее в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.