Ситуація на Донбасі: бойовики влаштували чергову провокацію

Серед українських військових від обстрілів ніхто не постраждав

Серед українських військових від обстрілів ніхто не постраждав

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби незаконні збройні формування бойовиків один раз порушили режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню та сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Як зазначають в штабі ООС, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку противника.

Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі", - відзначають в штабі.

Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, добою раніше у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.