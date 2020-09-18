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18 вересня 2020, 09:24 3

"Формулу Штайнмаєра" планують включити в закон про особливий статус Донбасу

18 вересня 2020, 09:24 3
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Зараз йде обговорення формулювань закону
Зараз йде обговорення формулювань закону
Фото: з відкритих джерел
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За словами народного депутата України представника країни в політичній підгрупі ТКГ Андрія Костіна, так звана "формула Штайнмаєра" стане частиною закону про особливий статус Донбасу і зараз обговорюється, які саме статті закону будуть змінені.

Як передає RegioNews, про це Костін розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Ми погодилися на те, що "формула Штайнмаєра" буде включена в закон про особливий статус. Зараз йдуть переговори про те, які статті цього закону повинні бути змінені, щоб цей закон працював з точки зору права",- сказав Костін.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що Україна може виконати умови "формули Штайнмаєра", якщо це буде відповідати її інтересам.

При цьому голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що офіційний Київ не відмовлявся від "формули Штайнмаєра", і назвав її складною для реалізації на практиці.

Раніше повідомлялося, що радник Єрмака стверджує, що призначити Фокіна в ТКГ запропонував Кравчук.

ТКГ формула Штайнмайєра Донбас перемовини війна ОРДЛО
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