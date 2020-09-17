17:00  17 вересня
Для нардепа Юрченка проситимуть арешт або 6,5 мільйона застави – САП
20:10  17 вересня
Кернеса лікують в реанімації клініки "Шаріте"
17:46  17 вересня
На Донбасі від початку доби зафіксували одне порушення перемир`я
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2020, 17:46 4

На Донбасі від початку доби зафіксували одне порушення перемир`я

17 вересня 2020, 17:46 4
Читайте также на русском языке
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Упродовж поточної доби, 17 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Неподалік населеного пункту Новогригорівка ворожі підрозділи відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї в бік наших позицій. Неприцільні постріли не становили загрози для українських воїнів. Наші захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 13 будинків, на 20 об’єктах роботи тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 7 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 15 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 17 вересня 2020 р.

Нагадаємо, добою раніше у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС РФ мінування обстріл бойовики штаб ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рада звільнила переселенців від туристичного збору
17 вересня 2020, 12:59
Інспекція в Шумах неможлива через позицію РФ - Україна в ОБСЄ
17 вересня 2020, 09:29
Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню
17 вересня 2020, 08:14
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Передвиборчі пристрасті прифронтової Донеччини: чи встоїть бахмутське князівство Реви
Всі публікації »
Віктор Таран
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Всі блоги »