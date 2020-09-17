На Донбасі від початку доби зафіксували одне порушення перемир`я

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Фото: Facebook

Упродовж поточної доби, 17 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Неподалік населеного пункту Новогригорівка ворожі підрозділи відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї в бік наших позицій. Неприцільні постріли не становили загрози для українських воїнів. Наші захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 13 будинків, на 20 об’єктах роботи тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 7 га території у прифронтовому районі та передано на знищення 15 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, добою раніше у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.