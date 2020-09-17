Рада звільнила переселенців від туристичного збору

Закон ухвалено в цілому

Закон ухвалено в цілому

Про це передає RegioNews.

За документ проголосували 317 нардепів.

У законі прописано, що звільняються від сплати турзбору внутрішньо переміщені особи, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), а інформація про адресу таких місць зазначена у довідці про взяття на облік переселенця як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

Раніше, а саме 23 листопада 2018 року, до статті 268 Податкового кодексу, яка регулює питання стягнення туристичного збору, внесли зміни. Згідно з ними, ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади. У цій же статті визначався перелік осіб, які звільняються від сплати такого збору, однак ВПО серед них не було.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила закон про незалежність бюджетів тергромад.