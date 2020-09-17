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17 вересня 2020, 12:59 2

Рада звільнила переселенців від туристичного збору

17 вересня 2020, 12:59 2
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Закон ухвалено в цілому
Закон ухвалено в цілому
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Верховна Рада України звільнила переселенців від сплати туристичного збору. Народні депутати схвалили в другому читанні відповідний законопроект №3103.

Про це передає RegioNews.

За документ проголосували 317 нардепів.

У законі прописано, що звільняються від сплати турзбору внутрішньо переміщені особи, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), а інформація про адресу таких місць зазначена у довідці про взяття на облік переселенця як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

Раніше, а саме 23 листопада 2018 року, до статті 268 Податкового кодексу, яка регулює питання стягнення туристичного збору, внесли зміни. Згідно з ними, ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади. У цій же статті визначався перелік осіб, які звільняються від сплати такого збору, однак ВПО серед них не було.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила закон про незалежність бюджетів тергромад.

Донбас Крим Верховна Рада переселенці парламент
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