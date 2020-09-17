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На Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия
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17 сентября 2020, 17:46 4

На Донбассе с начала суток зафиксировали одно нарушение перемирия

17 сентября 2020, 17:46 4
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Украинские военные огонь в ответ не открывали
Фото: Facebook
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за текущие сутки, 17 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Неподалеку населенного пункта Новогригорьевка вражеские подразделения открыли провокационный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов. Наши защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 13 домов, на 20 объектах работы продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминирован почти 7 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 15 взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 17 сентября 2020 года.

Напомним, сутками ранее в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС РФ минирование обстрел боевики штаб ГСЧС
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