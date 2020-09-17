Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим припинення вогню

Серед українських військових від обстрілів ніхто не постраждав

Серед українських військових від обстрілів ніхто не постраждав

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби незаконні збройні формування бойовиків двічі порушили режим "тиші" на Донбасі. Українські воїни продовжують неухильно дотримуватися режиму припинення вогню та сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета відмічено поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне. Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

На жаль, у районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 17 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.