Інспекція в Шумах неможлива через позицію РФ - Україна в ОБСЄ

Росія відмовляється працювати на основі здорового глузду

Росія відмовляється працювати на основі здорового глузду

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє RegioNews, про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ.

Через відмови Росії дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду з метою підтвердження правдивих фактів про ситуацію на лінії зіткнення, інспектування в районі селища Шуми Донецької області на даний момент не може бути проведено", - заявив він.

Дипломат також нагадав, що раніше українська сторона погодилася запросити координатора ОБСЄ в супроводі представників Тристоронньої контактної групи для здійснення 10 вересня спільного візиту в район Шумів з метою спростування недостовірних звинувачень з боку РФ. Однак навіть ця відкритість не задовольнила Росію, яка направила ряд додаткових запитів (за новими районами для відвідування, фото - і відеозйомки, підписання спільного протоколу), що "зробило неможливим запланований спільний візит".

Більш того, російські збройні формування відкрили вогонь по українських позиціях біля селища Шуми в районі, де повинен був відбутися спільний візит. При цьому, безпілотник СММ, який пролітав над цим районом, зазнав глушіння і був втрачений", - зазначив Лоссовський.

Нагадаємо, за інформацією глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, ініціатором інспекції позицій ЗСУ був радник Путіна.