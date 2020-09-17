ВР ухвалила закон про розвідку: що відомо

Законопроєкт №2412-д підтримали 258 нардепів

Законопроєкт №2412-д підтримали 258 нардепів

Фото: з відкритих джерел

Верховна рада України прийняла у повторному другому читанні та в цілому законопроєкт №2412-д про розвідку.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради 17 вересня, передає RegioNews.

Законопроєктом передбачається визначення основних аспектів здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності.

Відомо, що у доопрацьованому законопроєкті СБУ виключено з переліку розвідувальних органів, зате з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями і розвідувальних органів, СБУ визначено як суб'єкта розвідувального співтовариства.

Тепер розвідувальними органами є:

Служба зовнішньої розвідки України;

розвідувальний орган Міністерства оборони України;

розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Служба зовнішньої розвідки України в межах компетенції може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб'єктів розвідувального співтовариства, зокрема СБУ.

Нардепи також проголосували за поправку №292, яка передбачає, щоб розвідувальним органам заборонялося залучати неповнолітніх.

Раніше повідомлялося, що ДБР встановило справжні причини та умови анексії Кримського півострова.