ВР ухвалила закон про розвідку: що відомо
Верховна рада України прийняла у повторному другому читанні та в цілому законопроєкт №2412-д про розвідку.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради 17 вересня, передає RegioNews.
Законопроєктом передбачається визначення основних аспектів здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності.
Відомо, що у доопрацьованому законопроєкті СБУ виключено з переліку розвідувальних органів, зате з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями і розвідувальних органів, СБУ визначено як суб'єкта розвідувального співтовариства.
Тепер розвідувальними органами є:
- Служба зовнішньої розвідки України;
- розвідувальний орган Міністерства оборони України;
- розвідувальний орган Державної прикордонної служби.
Служба зовнішньої розвідки України в межах компетенції може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб'єктів розвідувального співтовариства, зокрема СБУ.
Нардепи також проголосували за поправку №292, яка передбачає, щоб розвідувальним органам заборонялося залучати неповнолітніх.
Раніше повідомлялося, що ДБР встановило справжні причини та умови анексії Кримського півострова.