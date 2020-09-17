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17 вересня 2020, 14:13 3

ВР ухвалила закон про розвідку: що відомо

17 вересня 2020, 14:13 3
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Законопроєкт №2412-д підтримали 258 нардепів
Законопроєкт №2412-д підтримали 258 нардепів
Фото: з відкритих джерел
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Верховна рада України прийняла у повторному другому читанні та в цілому законопроєкт №2412-д про розвідку.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради 17 вересня, передає RegioNews.

Законопроєктом передбачається визначення основних аспектів здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності.

Відомо, що у доопрацьованому законопроєкті СБУ виключено з переліку розвідувальних органів, зате з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями і розвідувальних органів, СБУ визначено як суб'єкта розвідувального співтовариства.

Тепер розвідувальними органами є:

  • Служба зовнішньої розвідки України;
  • розвідувальний орган Міністерства оборони України;
  • розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Служба зовнішньої розвідки України в межах компетенції може залучати до виконання розвідувальних завдань інших суб'єктів розвідувального співтовариства, зокрема СБУ.

Нардепи також проголосували за поправку №292, яка передбачає, щоб розвідувальним органам заборонялося залучати неповнолітніх.

Раніше повідомлялося, що ДБР встановило справжні причини та умови анексії Кримського півострова.

СБУ розвідка ВР законопроєкт правоохоронці
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