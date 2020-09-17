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17 вересня 2020, 15:39 6

З початку року СБУ відкрила 52 виробництва за державну зраду

17 вересня 2020, 15:39 6
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Ще 27 проваджень відкрито стосовно створення терористичної групи і по 2 - за диверсії, шпигунство і теракти
Ще 27 проваджень відкрито стосовно створення терористичної групи і по 2 - за диверсії, шпигунство і теракти
Фото: ssu.gov.ua
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З початку 2020 року за матеріалами контррозвідки Служба безпеки України розпочала 52 кримінальних провадження за державну зраду. У більшості випадків розслідування стосуються викритих агентів російських спецслужб, які виконували розвідувально-підривну роботу проти України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, державна зрада і теракт інкримінуються затриманому у квітні екскерівнику Центру спеціальних операцій "А" Валерію Шайтанову. Він перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ РФ і передавав йому розвідувальну інформацію, в тому числі про операції в районі АТО/ООС.

Підозру про скоєння державної зради також повідомлено керівнику агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ. Колишнього українського військовослужбовця завербували, коли він перебував на окупованій Луганщині. А потім він та ще троє осіб збирали розвідувальну інформацію про військові об’єкти на Волині.

Крім того, СБУ запобігла передачі секретної технічної документації про вітчизняні військові розробки у ракетобудівній галузі. Мешканця Луганщини, який виявився агентом російської спецслужби, затримали під час спроби передачі даних представникам ФСБ.

Загалом за матеріалами контррозвідки СБУ з початку 2020 року розпочато 221 кримінальне провадження. Водночас за цей період за результатами розслідувань було винесено судові вироки 73 особам, у тому числі 21 - за державну зраду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі "погорів" на хабарі начальник обласного управління лісового та мисливського господарства.

кримінал СБУ розвідка кримінальна справа правоохоронці Кримінальна відповідальність
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