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17 вересня 2020, 14:38 5

Син Нестора Шуфрича потрапив у ДТП

17 вересня 2020, 14:38 5
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Аварія трапилася у самому центрі Києва
Аварія трапилася у самому центрі Києва
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на русском языке

У Києві сталася ДТП за участі Нестора Шуфрича-молодшого. Постраждалих немає, добряче дісталося тільки обом автомобілям-учасникам пригоди.

Про аварію повідомили у Facebook-спільноті "Вартові експресо", пише RegioNews.

На перехресті вулиць Липської та Інститутської не розминулися дві автівки. Автомобіль Sang Yong їхав з вулиці Липської, не пропустив на перехресті Mercedes, за кермом якого перебував син Шуфрича, Нестор Несторович.

На щастя, постраждалих немає, чого не скажеш про автомобілі", - йдеться в повідомленні.

У Києві сталася ДТП за участі сина Нестора Шуфрича На перехресті вулиць Липської та Інститутської не розминулися дві...

Опубліковано Вартові еспресо Четвер, 17 вересня 2020 р.

Як відомо, це вже не перша ДТП за участі Шуфрича-молодшого. 26 серпня 2016 року він на авто Bentley на пішоходному переході в центрі Києва збив пішохода. Потерпілий отримав множинні травми. Сину Шуфрича присудили три роки позбавлення волі і звільнили його від покарання з випробовувальним терміном один рік.

Нагадаємо, син кандидата в мери Кривого Рогу від "слуг" збив дитину: хлопчик отримав серйозні травми.

Київ ДТП авто аварія Нестор Шуфрич
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