С начала суток на Донбассе зафиксированы два обстрела и "небоевая" потеря
С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, произведя неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.
В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток отремонтировали 11 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминирован почти 7 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 35 найденных взрывоопасных предметов.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 16 сентября 2020 года.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе подорвались трое украинских военных.