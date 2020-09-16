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С начала суток на Донбассе зафиксированы два обстрела и "небоевая" потеря
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16 сентября 2020, 18:09 4

С начала суток на Донбассе зафиксированы два обстрела и "небоевая" потеря

16 сентября 2020, 18:09 4
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Фото из открытых источников
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С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, произведя неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток отремонтировали 11 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминирован почти 7 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 35 найденных взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 16 сентября 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе подорвались трое украинских военных.

Донбасс ООС минирование обстрелы штаб ГСЧС ранение
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