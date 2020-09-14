На Закарпатті авто врізалося у зупинку: загинуло двоє людей

Водій виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автобусною зупинкою

Водій виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автобусною зупинкою

Фото: Нацполіція

В селі Луково, що у Закарпатській області, водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя та врізався в автобусну зупинку. В результаті аварії загинули водій та пасажир.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого зіткнувся з автобусною зупинкою. За кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир - 34-річний односелець водія.

Наразі слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.