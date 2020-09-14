На Закарпатті авто врізалося у зупинку: загинуло двоє людей
Водій виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автобусною зупинкою
Водій виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автобусною зупинкою
В селі Луково, що у Закарпатській області, водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя та врізався в автобусну зупинку. В результаті аварії загинули водій та пасажир.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого зіткнувся з автобусною зупинкою. За кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир - 34-річний односелець водія.
Наразі слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.
Нагадаємо, 14 вересня на Львівщині водій "Газелі" на смерть задавив чоловіка, ще одна людина - у лікарні.
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