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14 вересня 2020, 15:12 3

На Львівщині водій "Газелі" на смерть задавив чоловіка, ще один - у лікарні

14 вересня 2020, 15:12 3
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Водій не впорався з керуванням
Водій не впорався з керуванням
Рixabay
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У понеділок, 14 вересня, у Львівській області недалеко від міста Новий Калинів Самбірського району водій автомобіля "ГАЗель" не впорався з керуванням і наїхав на двох дорожніх робітників.

Як повідомляє RegioNews, про це поінформували в пресслужбі Національної поліції Львівської області.

У результаті один з них загинув, а другого госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Аварія сталася сьогодні о 9:00 на трасі "Львів-Ужгород". За попередніми даними, водій автомобіля "ГАЗель" - 51-річний житель Львова, не впорався з керуванням. Він виїхав на узбіччя дороги та наїхав на двох працівників дорожньо-будівельної компанії, які в момент аварії виконували дорожні роботи.

Від отриманих в результаті ДТП травм, 26-річний житель Самбора загинув на місці. Крім того, з тілесними ушкодженнями госпіталізували другого робочого - 45-річного жителя району.

Зараз водій "Газелі" затриманий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Херсоні зловмисник під час втечі наїхав на поліцейського і протягнув його на капоті з пів кілометра.

ДТП поліція Львівщина наїзд аварія
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