На Закарпатье авто врезалось в остановку: погибли два человека
Водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусной остановкой
Водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусной остановкой
В селе Луково, что в Закарпатской области, водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. В результате аварии погибли водитель и пассажир.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции области.
Как установили правоохранители, водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с автобусной остановкой. За рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.
В настоящее время следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.
Напомним, 14 сентября на Львовщине водитель "Газели" насмерть задавил мужчину, еще один человек - в больнице.
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