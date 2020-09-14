На Закарпатье авто врезалось в остановку: погибли два человека

Водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусной остановкой

Водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусной остановкой

Фото: Нацполиция

В селе Луково, что в Закарпатской области, водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. В результате аварии погибли водитель и пассажир.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции области.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с автобусной остановкой. За рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир - 34-летний односельчанин водителя.

В настоящее время следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.