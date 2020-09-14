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14 сентября 2020, 15:12 3

На Львовщине водитель "Газели" насмерть задавил мужчину, еще один - в больнице

14 сентября 2020, 15:12 3
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Водитель не справился с управлением
Водитель не справился с управлением
Рixabay
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В понедельник, 14 сентября, во Львовской области недалеко от города Новый Калинов Самборского района водитель автомобиля "ГАЗель" не справился с управлением и наехал на двух дорожных рабочих.

Как сообщает RegioNews, об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.

В результате случившегося один из них погиб, а второго госпитализировали с телесными повреждениями.

Авария случилась сегодня в 9:00 на трассе "Львов-Ужгород". По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗель" - 51-летний житель Львова, не справился с управлением. Он выехал на обочину дороги и наехал на двух работников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы.

От полученных в результате ДТП травм, 26-летний житель Самбора погиб на месте. Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали второго рабочего - 45-летнего жителя района.

В настоящее время, водитель "ГАЗели" задержан. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Херсоне злоумышленник во время побега наехал на полицейского и протащил его на капоте с полкилометра.

ДТП полиция Львовщина наезд авария
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