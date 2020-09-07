У Херсоні зловмисник під час втечі наїхав на поліцейського і протягнув його на капоті з пів кілометра

Його підозрюють у зберіганні наркотиків

Його підозрюють у зберіганні наркотиків

У Херсоні поліція затримала чоловіка, який збив оперативника та намагався втекти.

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Правоохоронці проводили обшук у мешканця Херсона в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом зберігання наркотиків. Однак, господар будинку сів у автомобіль і намагався втекти з подвір'я, скоївши наїзд на 24-річного оперуповноваженого поліції.

Зазначається, що зловмисник протягнув поліцейського на капоті близько півкілометра. За матеріалами внутрішньої безпеки поліції було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці негайно почали пошук зловмисника.

"Невдовзі працівники УВБ НПУ встановили, що втікач намагається покинути межі області. На 11 кілометрі від стаціонарного посту "Пасат", що на автотрасі "Херсон-Джанкой-Феодосія", оперативники внутрішньої безпеки поліції та співробітники Управління патрульної поліції у Херсонській області наздогнали чоловіка та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу", - сказано у повідомленні.

Наразі херсонцю повідомлено про підозру за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Миколаєві під час затримання поліцією помер 29-річний чоловік.