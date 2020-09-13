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У зоні ООС зберігається тиша – штаб
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13 вересня 2020, 09:57

У зоні ООС зберігається тиша – штаб

13 вересня 2020, 09:57
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Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зберігається режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Водночас визначені підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".

Підрозділи ДСНС спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України ліквідували осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське та Катеринівка, що на Луганщині.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 12 вересня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника зафіксовано не було.

Донбас ООС пожежа учения обстріли штаб ДСНС
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