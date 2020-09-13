У зоні ООС зберігається тиша – штаб

Втрат серед українських військових немає

Втрат серед українських військових немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зберігається режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Водночас визначені підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".

Підрозділи ДСНС спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України ліквідували осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське та Катеринівка, що на Луганщині.

Нагадаємо, минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника зафіксовано не було.