У зоні ООС зберігається тиша – штаб
Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає
Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зберігається режим припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Водночас визначені підрозділи Об’єднаних сил готуються до участі в Стратегічних командно-штабних навчаннях "Об’єднані зусилля – 2020".
Підрозділи ДСНС спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України ліквідували осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське та Катеринівка, що на Луганщині.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 12 вересня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника зафіксовано не було.
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