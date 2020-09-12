На Донбасі упродовж доби зберігалася тиша - штаб
12 вересня в зоні проведення ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано, по всій лінії фронту спостерігалася тиша.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням”, - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, підрозділи ДСНС залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині.
Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 10 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 210 знайдених вибухонебезпечних предмети.
Також для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають”, - повідомили в штабі.
Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували більше тисячі порушень перемир'я на Донбасі, тільки зі стрілецької зброї стріляли 812 разів.