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На Донбасі упродовж доби зберігалася тиша - штаб
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12 вересня 2020, 17:37 3

На Донбасі упродовж доби зберігалася тиша - штаб

12 вересня 2020, 17:37 3
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Сили ООС готові до реагування на провокаційні дії противника
Сили ООС готові до реагування на провокаційні дії противника
Фото: flickr
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12 вересня в зоні проведення ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано, по всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, підрозділи ДСНС залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 10 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 210 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Також для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають”, - повідомили в штабі.

Нагадаємо, в ОБСЄ зафіксували більше тисячі порушень перемир'я на Донбасі, тільки зі стрілецької зброї стріляли 812 разів.

ООС війна обстріли штаб звіт
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