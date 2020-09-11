Полтавщина, Запорожье и Херсонщина получили новых прокуроров области
Новых руководителей прокуратуры назначили в Запорожской, Херсонской и Полтавской областях.
Соответствующие приказы подписала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает RegioNews.
Прокурором Полтавской области назначили 41-летнего Антона Столетнего.
Он работал в органах прокуратуры еще во времена президентства Виктора Януковича. Последнее место работы — в должности руководителя экспертной группы по вопросам реформирования правоохранительных органов Директората по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.
Антон Столетний — доктор юридических наук, профессор Классического приватного университета (г. Запорожье).
Экс-прокурора Запорожской области Владимира Калюгу перевели возглавлять Херсонской области. С сегодняшнего дня он должен приступить к своим должностным обязанностям на новом месте работы.
Главным прокурором Запорожской области стал Виктор Приходько. С 2015 года он занимал должность заместителя прокурора Кировоградской области. Перед этим был руководителем Светловодской межрайонной прокуратуры и прокурором Александрии, что на Кировоградщине.
Напомним, несколькими часами ранее стало известно, что Львовскую областную прокуратуру возглавил Антон Войтенко.