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11 сентября 2020, 15:20 1

Полтавщина, Запорожье и Херсонщина получили новых прокуроров области

11 сентября 2020, 15:20 1
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В прокуратуре происходит кадровая ротация
Фото из открытых источников
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Новых руководителей прокуратуры назначили в Запорожской, Херсонской и Полтавской областях.

Соответствующие приказы подписала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает RegioNews.

Прокурором Полтавской области назначили 41-летнего Антона Столетнего.

Он работал в органах прокуратуры еще во времена президентства Виктора Януковича. Последнее место работы — в должности руководителя экспертной группы по вопросам реформирования правоохранительных органов Директората по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.

Антон Столетний — доктор юридических наук, профессор Классического приватного университета (г. Запорожье).

Экс-прокурора Запорожской области Владимира Калюгу перевели возглавлять Херсонской области. С сегодняшнего дня он должен приступить к своим должностным обязанностям на новом месте работы.

Главным прокурором Запорожской области стал Виктор Приходько. С 2015 года он занимал должность заместителя прокурора Кировоградской области. Перед этим был руководителем Светловодской межрайонной прокуратуры и прокурором Александрии, что на Кировоградщине.

Напомним, несколькими часами ранее стало известно, что Львовскую областную прокуратуру возглавил Антон Войтенко.

назначение прокуратура прокурор Полтавская область Херсон Запорожье
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