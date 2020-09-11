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11 вересня 2020, 14:41 6

Львівську обласну прокуратуру очолив Антон Войтенко

11 вересня 2020, 14:41 6
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Він керуватиме прокуратурою Львівщини наступні п`ять років
Він керуватиме прокуратурою Львівщини наступні п`ять років
Фото: Дивись.інфо
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Антон Войтенко змінив Ірину Діденко на посаді прокурора Львівської області.

Про це проінформували у пресслужбі прокуратури Львівської області, пише RegioNews.

Керівником прокуратури Львівщини Антона Войтенка призначено наказом Офісу Генерального прокурора з 11 вересня 2020 року строком на 5 років.

Довідка: Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

До призначення очільником Львівської обласної прокуратури, працював прокурором Рівненської області, а також обіймав різні посади у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Львівську обласну прокуратуру очолив Антон Войтенко Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської...

Опубліковано Львівська обласна прокуратура Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 10 вересня головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко пішла з посади, не пропрацювавши на ній і одного року.

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