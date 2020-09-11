Страшна ДТП під Києвом: загинула ще одна людина

Потерпілий помер в лікарні

Потерпілий помер в лікарні

Кількість загиблих внаслідок масштабної ДТП на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, яка сталася рано вранці 11 вересня за участю чотирьох транспортних засобів, зросла до 6 осіб.

Про це повідомили в бориспільській лікарні, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомляється, потерпілий помер в лікарні.

За словами медиків, всі постраждалі у тяжкому стані, 8 з них прооперовані, 7 - в реанімації, троє в дуже важкому стані.

Нагадаємо, у селі Іванків (Бориспільський район) сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок, легкового автомобіля та мікроавтобуса, в якому було 18 людей. Одразу загинули 5 осіб. За цим фактом поліція відкрила справу.