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11 вересня 2020, 13:13 5

Страшна ДТП під Києвом: загинула ще одна людина

11 вересня 2020, 13:13 5
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Потерпілий помер в лікарні
Потерпілий помер в лікарні
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Кількість загиблих внаслідок масштабної ДТП на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, яка сталася рано вранці 11 вересня за участю чотирьох транспортних засобів, зросла до 6 осіб.

Про це повідомили в бориспільській лікарні, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомляється, потерпілий помер в лікарні.

За словами медиків, всі постраждалі у тяжкому стані, 8 з них прооперовані, 7 - в реанімації, троє в дуже важкому стані.

Нагадаємо, у селі Іванків (Бориспільський район) сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок, легкового автомобіля та мікроавтобуса, в якому було 18 людей. Одразу загинули 5 осіб. За цим фактом поліція відкрила справу.

ДТП авто лікарні маршрутки аварія
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