Страшна ДТП під Києвом: загинула ще одна людина
Потерпілий помер в лікарні
Потерпілий помер в лікарні
Кількість загиблих внаслідок масштабної ДТП на автодорозі Київ — Харків — Довжанський, яка сталася рано вранці 11 вересня за участю чотирьох транспортних засобів, зросла до 6 осіб.
Про це повідомили в бориспільській лікарні, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Як повідомляється, потерпілий помер в лікарні.
За словами медиків, всі постраждалі у тяжкому стані, 8 з них прооперовані, 7 - в реанімації, троє в дуже важкому стані.
Нагадаємо, у селі Іванків (Бориспільський район) сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок, легкового автомобіля та мікроавтобуса, в якому було 18 людей. Одразу загинули 5 осіб. За цим фактом поліція відкрила справу.
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону