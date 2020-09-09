У Дніпрі СБУ викрила чергову схему розкрадання бюджетних коштів

Сума збитків становила понад 5,5 мільйона гривень

Сума збитків становила понад 5,5 мільйона гривень

Фото: СБУ

У Дніпрі Служба безпеки України викрила схему, через яку бюджет міста поніс мільйонні збитки - керівник однієї з компаній підрядників штучно завищив вартість робіт, складаючи для цього "липові" акти прийому робіт для замовника будівництва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Протягом 2017 - 2019 років відбувалось будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний", що належить комунальному підприємству.

В СБУ вважають, що керівник компанії підрядника штучно завищив вартість робіт, складаючи для цього "липові" акти прийому робіт для замовника будівництва. У міськраді ж у свою чергу не перевіряли звітну документацію та підписували "липові" акти.

Під час планової перевірки заходів фінансового контролю до оборудки долучився начальник одного із відділів Східного офісу Держаудитслужби. Чиновник для приховування корупційної схеми видав акт ревізії комунального підприємства та довідку зустрічної звірки з компанією-підрядником, в яких більшість очевидних порушень не відобразив, діючи в інтересах вказаних юридичних осіб.

За результатами проведеної судово-будівельної експертизи, реальна сума збитків бюджету Дніпра становила понад 5,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, колишньому начальнику відділу Східного офісу Держаудитслужби оголошено підозри із ряду статей, зокрема зловживання владою, службове підроблення, розтрата майна. Директор комунального підприємства підозрюється у службовій недбалості.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.