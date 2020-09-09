09:49  08 вересня
В Україні за час пандемії коронавірусом захворіли вже 140 тисяч людей
20:18  08 вересня
В Умані розгорнуть госпіталь для хасидів із COVID-19
08:14  09 вересня
Ситуація на Донбасі: провокацій з боку бойовиків не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2020, 09:06 2

У Дніпрі СБУ викрила чергову схему розкрадання бюджетних коштів

09 вересня 2020, 09:06 2
Читайте также на русском языке
Сума збитків становила понад 5,5 мільйона гривень
Сума збитків становила понад 5,5 мільйона гривень
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі Служба безпеки України викрила схему, через яку бюджет міста поніс мільйонні збитки - керівник однієї з компаній підрядників штучно завищив вартість робіт, складаючи для цього "липові" акти прийому робіт для замовника будівництва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Протягом 2017 - 2019 років відбувалось будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний", що належить комунальному підприємству.

В СБУ вважають, що керівник компанії підрядника штучно завищив вартість робіт, складаючи для цього "липові" акти прийому робіт для замовника будівництва. У міськраді ж у свою чергу не перевіряли звітну документацію та підписували "липові" акти.

Під час планової перевірки заходів фінансового контролю до оборудки долучився начальник одного із відділів Східного офісу Держаудитслужби. Чиновник для приховування корупційної схеми видав акт ревізії комунального підприємства та довідку зустрічної звірки з компанією-підрядником, в яких більшість очевидних порушень не відобразив, діючи в інтересах вказаних юридичних осіб.

За результатами проведеної судово-будівельної експертизи, реальна сума збитків бюджету Дніпра становила понад 5,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, колишньому начальнику відділу Східного офісу Держаудитслужби оголошено підозри із ряду статей, зокрема зловживання владою, службове підроблення, розтрата майна. Директор комунального підприємства підозрюється у службовій недбалості.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.

СБУ Схеми гроші бюджет правоохоронці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Полтавщині
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Всі блоги »