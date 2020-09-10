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10 вересня 2020, 19:56

На Прикарпатті затримали одразу сімох директорів лісгоспів за спробу підкупу поліцейського

10 вересня 2020, 19:56
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Зловмисники запропонували керівникові відділу обласного управління стратегічних розслідувань щомісячну «винагороду» за нереагування на факти незаконної порубки на території лісових масивів - 1000 доларів США з кожного.

Про це пише RegioNews з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Правоохоронці виявили факти незаконної порубки деревини на території лісгоспів, яку налагодили керівники підприємств. Щоб працівники поліції не реагували на порушення та в подальшому не втручалися в їх злочинну діяльність, запропонували керівникові одного з відділів щомісячну "винагороду". Сума запропонованої неправомірної вигоди становила $1000 з кожного керівника лісгоспу, де були виявлені факти незаконної порубки лісу.

Керівник відділу одразу повідомив керівництво Департаменту та обласне управління внутрішньої безпеки Національної поліції. За фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

У четвер, 10 вересня, оперативники затримали керівника лісгоспу під час передачі неправомірної вигоди начальнику одного з відділу УСР. З місця затримання вилучили 7 тисяч доларів США, які зібрали зловмисники для "вирішення питання". Одночасно проводилися затримання ще шістьох очільників лісових господарств області.

Вирішується питання про затримання їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів.

Крім того, правоохоронці встановили причетність інших директорів лісгоспів до протиправної діяльності. По завершенню необхідних процесуальних заходів їх діям буде надана правова оцінка.

За пропозицію та надання поліцейському неправомірної вигоди керівникам семи лісгоспів може загрожувати позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Сім директорів лісгоспів Івано-Франківської області затримано за спробу підкупу поліцейського Зловмисники ...

Опубліковано Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України Четвер, 10 вересня 2020 р.

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