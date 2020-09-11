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11 вересня 2020, 10:49 10

Порушення виборчого процесу: на Луганщині відкрили чотири кримінальні провадження

11 вересня 2020, 10:49 10
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Поліцейськими складено один адміністративний матеріал
Поліцейськими складено один адміністративний матеріал
Фото: flickr
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У Луганській області з початку виборчого процесу правоохоронці зареєструвала сім фактів можливого порушення виборчого законодавства. За результатами перевірок повідомлень про порушення відкрито чотири кримінальні провадження та складено один адміністративний матеріал.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Голос України.

Так, у Новоайдарському районі правоохоронці зареєстрували повідомлення місцевого мешканця про те, що на перехресті вулиці Незалежності та провулку Незалежності смт Новоайдар розміщено білборд одного з представників місцевої влади, що, на думку заявника, є прихованою політичною рекламою.

На блокпості "Новоохтирка" Новоайдарського району поліцейські виявили автівку, в якій мешканець Запорізької області перевозив агітаційну продукцію, що не мала вихідних даних.

У Кремінському районі поліція виявила факти перевезення громадян з міст області до міста Кремінна з метою їх внесення в реєстр виборців. Дані факти внесено до ЄРДР та відкрито кримінальні провадження.

У селі Шуліківка Біловодського району правоохоронці виявили факт роздачі пакетів з цукром, на яких є написи, що агітують голосувати за одну з політичних сил.

Нагадаємо, Аваков пообіцяв жорстко реагувати на всі спроби фальсифікації виборів, він закликав кандидатів дотримуватись закону.

вибори кримінальна справа поліція Виборчий кодекс виборці
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