14:51  27 серпня
Поліція відкрила чотири справи після візиту Зеленського в Дніпро
10:56  27 серпня
Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет
17:53  27 серпня
В зоні ООС порушень режиму "тиші” не виявлено - штаб
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2020, 19:23 7

250 мільйонів доларів: СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry

27 серпня 2020, 19:23 7
Читайте также на русском языке
В рамках справи провели 48 обшуків
В рамках справи провели 48 обшуків
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, організатори піраміди привласнили та відмили шляхом інвестицій, купівлі елітної нерухомості і автомобілів понад 250 млн доларів.

До афери були причетні понад 20 осіб, в схемах і махінаціях вони використовували більше 100 фірм.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що сьогодні, 27 серпня працівники СБУ провели 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі.

Судом накладено арешти на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно зловмисників, а також на підконтрольні їм фірми.

Нагадаємо, у Харкові ошукані вкладники вимагали у "B2B Jewelry" повернути гроші. Вкладники "B2B Jewelry" не можуть повернути вкладене у фінансову піраміду.

СБУ затримання шахраї B2B jewelry фінансова піраміда вкладники
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В СБУ хочуть заборонити голосувати 25 жовтня тим, хто співпрацює з Росією
27 серпня 2020, 18:00
СБУ викрила чиновників "Укрзалізниці" на розкраданні майже 60 млн гривень
27 серпня 2020, 17:21
Місцеві вибори будуть одними із найскладніших - РНБО
27 серпня 2020, 16:23
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Монополія ФОПів, або Кому належать автовокзали Буковини
Кампанія в Маріуполі: новий бренд на вітрині Ахметова
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »