250 мільйонів доларів: СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry

В рамках справи провели 48 обшуків

В рамках справи провели 48 обшуків

Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, організатори піраміди привласнили та відмили шляхом інвестицій, купівлі елітної нерухомості і автомобілів понад 250 млн доларів.

До афери були причетні понад 20 осіб, в схемах і махінаціях вони використовували більше 100 фірм.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що сьогодні, 27 серпня працівники СБУ провели 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі.

Судом накладено арешти на банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно зловмисників, а також на підконтрольні їм фірми.

Нагадаємо, у Харкові ошукані вкладники вимагали у "B2B Jewelry" повернути гроші. Вкладники "B2B Jewelry" не можуть повернути вкладене у фінансову піраміду.