Постанову ЦВК про місцеві вибори хочуть оскаржити в суді
Вона нібито прийнята з порушенням Виборчого кодексу
Вона нібито прийнята з порушенням Виборчого кодексу
До Окружного адміністративного суду Києва подали позов проти Центральної виборчої комісії України.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов громадської організації "Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян "Порятунок села” до Центральної виборчої комісії”, - йдеться в повідомленні.
Позивач просить скасувати постанову ЦВК №160 від 8 серпня 2020 року про призначення місцевих виборів 25 жовтня.
На думку позивача, постанова нібито прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.
Наразі суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження.
Нагадаємо, стало відомо, які партії готові підтримати українці на місцевих виборах.
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