Суд просять переглянути рішення Київради про виконання гімну у столичних школах

Рішення просять скасувати

Рішення просять скасувати

Фото: Панорама Прикарпаття

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов до Київської міськради про визнання незаконним рішення відомства про щоденне виконання у школах столиці України державного гімну.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Київської міської ради щодо визнання протиправним частково рішення №433/9512 від 30.07.2020 року "Про обов’язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, позивач просить скасувати п.1.2. вказаного рішення, яким рекомендовано виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності на початку кожного дня за участю учнів та вчителів.

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що у школах Києва щодня виконуватимуть Гімн України - таким було рішення Київради.