Син кандидата в мери Кривого Рогу від "слуг" збив дитину: хлопчик отримав серйозні травми
Вчора увечері, 4 вересня, син кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика Марк збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика.
Як повідомляє RegioNews, про пригоду повідомив користувач Олексій Таймурзін в Facebook.
"Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуг Народу" намагається уникнути відповідальності? Минулого вечора 18-річний син Дмитра Шевчика, директора Центрального і кандидата в мери від "Слуги Народу" збив хлопчика на пішохідному переході. Молодший Шевчик мчав на своїй іномарці, не зупинився на червоний сигнал світлофора і ледь не вбив дитину. Постраждав 11-річний криворожанин отримав серйозну травму: надколи черепа. Зараз за його життя борються найкращі лікарі", - йдеться в повідомленні.
Водночас сам кандидат у мери, за словами Таймурзіна, всіляко намагається врятувати сина від кримінальної відповідальності.
Також користувач мережі оприлюднив фото з місця ДТП.
Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуг Народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын...Опубліковано Олексієм Таймурзіним Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.
Нагадаємо, на Харківщині ВАЗ збив на переході молоду жінку з немовлям.