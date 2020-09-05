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05 вересня 2020, 12:09 10

Син кандидата в мери Кривого Рогу від "слуг" збив дитину: хлопчик отримав серйозні травми

05 вересня 2020, 12:09 10
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Дитина отримала надколи черепа та інші серйозні травми
Дитина отримала надколи черепа та інші серйозні травми
Фото: Facebook
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Вчора увечері, 4 вересня, син кандидата в мери Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика Марк збив на пішохідному переході 11-річного хлопчика.

Як повідомляє RegioNews, про пригоду повідомив користувач Олексій Таймурзін в Facebook.

"Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуг Народу" намагається уникнути відповідальності? Минулого вечора 18-річний син Дмитра Шевчика, директора Центрального і кандидата в мери від "Слуги Народу" збив хлопчика на пішохідному переході. Молодший Шевчик мчав на своїй іномарці, не зупинився на червоний сигнал світлофора і ледь не вбив дитину. Постраждав 11-річний криворожанин отримав серйозну травму: надколи черепа. Зараз за його життя борються найкращі лікарі", - йдеться в повідомленні.

Водночас сам кандидат у мери, за словами Таймурзіна, всіляко намагається врятувати сина від кримінальної відповідальності.

Також користувач мережі оприлюднив фото з місця ДТП.

Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуг Народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын...

Опубліковано Олексієм Таймурзіним Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

Нагадаємо, на Харківщині ВАЗ збив на переході молоду жінку з немовлям.

ДТП Слуга народа аварія Кривий Ріг дитина
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