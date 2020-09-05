Син кандидата в мери Кривого Рогу від "слуг" збив дитину: хлопчик отримав серйозні травми

Як повідомляє RegioNews, про пригоду повідомив користувач Олексій Таймурзін в Facebook.

"Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуг Народу" намагається уникнути відповідальності? Минулого вечора 18-річний син Дмитра Шевчика, директора Центрального і кандидата в мери від "Слуги Народу" збив хлопчика на пішохідному переході. Молодший Шевчик мчав на своїй іномарці, не зупинився на червоний сигнал світлофора і ледь не вбив дитину. Постраждав 11-річний криворожанин отримав серйозну травму: надколи черепа. Зараз за його життя борються найкращі лікарі", - йдеться в повідомленні.