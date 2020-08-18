На Харківщині ВАЗ збив на переході молоду жінку з немовлям: подробиці
У селищі Пісочин, що під Харковом, внаслідок автопригоди, яка сталася 17 серпня, отримала серйозні травми 24-річна жінка.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Харківській області.
Аварія сталася 17 серпня близько 15:15 на провулку Шевченківському в селищі Пісочин. 59-річний водій автомобіля "ВАЗ-2106" збив на пішохідному переході 24-річну жінку, яка з коляскою переходила дорогу. Постраждалу та її дитину доправили до лікарні.
"Інформація зареєстрована в Люботинському відділенні поліції . Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — кажуть правоохоронці.
Жінка – медична сестра військового шпиталю, служить у Збройних силах України за контрактом, розповів речник Мінборони в Харківській області Віталій Саранцев. Наразі вона в декретній відпустці, доглядає за дитиною. Внаслідок аварії отримала чисельні травми, перебуває в реанімації, проте її життю наразі нічого не загрожує.
Дитина не постраждала, перебуває з батьком.
Нагадаємо, у Львівській області поліцейський збив пішохода і втік з місця події.