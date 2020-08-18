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18 серпня 2020, 12:31 2

На Харківщині ВАЗ збив на переході молоду жінку з немовлям: подробиці

18 серпня 2020, 12:31 2
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Наразі жінка перебуває у лікарні
Наразі жінка перебуває у лікарні
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У селищі Пісочин, що під Харковом, внаслідок автопригоди, яка сталася 17 серпня, отримала серйозні травми 24-річна жінка.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Аварія сталася 17 серпня близько 15:15 на провулку Шевченківському в селищі Пісочин. 59-річний водій автомобіля "ВАЗ-2106" збив на пішохідному переході 24-річну жінку, яка з коляскою переходила дорогу. Постраждалу та її дитину доправили до лікарні.

"Інформація зареєстрована в Люботинському відділенні поліції . Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — кажуть правоохоронці.

Жінка – медична сестра військового шпиталю, служить у Збройних силах України за контрактом, розповів речник Мінборони в Харківській області Віталій Саранцев. Наразі вона в декретній відпустці, доглядає за дитиною. Внаслідок аварії отримала чисельні травми, перебуває в реанімації, проте її життю наразі нічого не загрожує.

Дитина не постраждала, перебуває з батьком.

Нагадаємо, у Львівській області поліцейський збив пішохода і втік з місця події.

аварія ДТП Харківська область авто лікарні
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