Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "слуг" сбил ребенка: мальчик получил серьезные травмы

Ребенок получил надкол черепа и другие серьезные травмы

Ребенок получил надкол черепа и другие серьезные травмы

Фото: Facebook

Вчера вечером, 4 сентября, сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.

Как сообщает RegioNews, о случившемся сообщил пользователь Алексей Таймурзин в Facebook.

"Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуг Народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа и кандидата в мэры от "Слуги Народа" сбил мальчика на пешеходном переходе. Младший Шевчик несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка. Пострадавший 11-летний криворожанин получил серьезную травму: надкол черепа. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи", - говорится в сообщении.

В то же время сам кандидат в мэры, по словам Таймурзина, всячески пытается спасти сына от уголовной ответственности.

Также пользователь сети обнародовал фото с места ДТП.

Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуг Народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын... Опубліковано Олексієм Таймурзіним Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

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