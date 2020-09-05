10:41  05 сентября
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано рекордное количество больных
19:21  04 сентября
Пожар на свалке под Полтавой: власти подозревают поджог
10:12  05 сентября
Сутки в ООС: Враг один раз нарушил режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2020, 12:09 9

Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "слуг" сбил ребенка: мальчик получил серьезные травмы

05 сентября 2020, 12:09 9
Читайте також українською мовою
Ребенок получил надкол черепа и другие серьезные травмы
Ребенок получил надкол черепа и другие серьезные травмы
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Вчера вечером, 4 сентября, сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика Марк сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика.

Как сообщает RegioNews, о случившемся сообщил пользователь Алексей Таймурзин в Facebook.

"Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуг Народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа и кандидата в мэры от "Слуги Народа" сбил мальчика на пешеходном переходе. Младший Шевчик несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка. Пострадавший 11-летний криворожанин получил серьезную травму: надкол черепа. Сейчас за его жизнь борются лучшие врачи", - говорится в сообщении.

В то же время сам кандидат в мэры, по словам Таймурзина, всячески пытается спасти сына от уголовной ответственности.

Также пользователь сети обнародовал фото с места ДТП.

Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуг Народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын...

Опубліковано Олексієм Таймурзіним Пʼятниця, 4 вересня 2020 р.

Напомним, на Харьковщине ВАЗ сбил на переходе молодую женщину с младенцем

ДТП Слуга народа авария Кривой Рог ребенок
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »