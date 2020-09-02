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02 вересня 2020, 16:52 3

В Україні хочуть створити суд за злочинами Росії на Донбасі

02 вересня 2020, 16:52 3
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Гібридний суд за злочинами РФ може також мати міжнародний елемент
Гібридний суд за злочинами РФ може також мати міжнародний елемент
Фото з відкритих джерел
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Для підвищення ефективності та об'єктивності судового розгляду серйозних порушень міжнародного гуманітарного права на Донбасі в Україні необхідно створити суду щодо злочинів РФ.

Про цю ініціативу йшлося під час зустрічі секретаря РНБО Олексія Данилова та заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу РНБО.

Сторони обговорили стан розслідування злочинів держави-агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і в анексованому Криму.

Важливо цілісне розслідування всіх військових злочинів і злочинів проти людяності, скоєних РФ в умовах збройного конфлікту за 6 останніх років на території України, а також докази у національних і міжнародних судових інстанціях реалізації державою-агресором "ефективного контролю" над тимчасово окупованими територіями", - вважає Мамедов.

На його думку, одним з варіантів підвищення ефективності та об'єктивності судового розгляду серйозних порушень міжнародного гуманітарного права може бути створення в Україні гібридного суду щодо злочинів РФ, який може мати і міжнародний елемент.

Секретар РНБО високо оцінив роботу Департаменту, підкресливши, що зібрані матеріали стануть ключовим доказом для притягнення винних до відповідальності. Данилов висловив переконання, що територіальна цілісність у рамках міжнародно визнаних кордонів України обов'язково буде відновлена, але не ціною втрати суверенітету і територій.

Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла закон про військово-цивільних адміністраціях в ОТГ.

суд Донбас Росія РФ РНБО злочин військові генпрокурор
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