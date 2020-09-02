Ситуація на Донбасі: в ООС зафіксували 3 порушення режиму "тиші"

В ОБСЄ заявляють про постійний обстріл їх безпілотників

В ОБСЄ заявляють про постійний обстріл їх безпілотників

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі Водяного, зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї і АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорск, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета і Мар'їнки, де зазначено кілька неточних черг із стрілецької зброї.

"У всіх випадках дії ворога були провокаційними і не несли загрози життю нашим воїнам. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - відзначили в штабі.

З початку поточної доби, 2 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано ні однієї збройної провокації або обстрілу. Однак українські воїни пильності не втрачають і готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

У той же час, за даними ОБСЄ, на Донбасі ведуть прицільний вогонь по дронам Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, а камери спостереження пошкоджують або знищують. Це перешкоджає роботі місії, заявляє заступник голови СММ ОБСЄ Марк Етерінгтон.

"Наші камери пошкоджують або в деяких випадках навіть знищують. Вже, в деякому розумінні, стало звичним, що за нашим дронам ведуть прицільний вогонь і часом виводять з ладу. Очевидно, що ці події несприятливо впливають на нашу роботу, з урахуванням того, що ми постійно і дуже чітко говоримо про те, що ми повинні мати можливість повноцінно виконувати всі положення нашого мандата без будь-яких обмежень або перешкод", - зазначив Етерінгтон.

Нагадаємо, добою раніше штаб ООС зафіксував два випадки порушення режиму повного припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.